انفوغرافيك: خمس حالات وفاة بسبب انقطاع الكهرباء في بنغازي

1 أغسطس، 2021 12:48 ص
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أخبار ليبيا24/ انفوغرافيك

كشف تقرير شهري للشركة العامة للكهرباء عن وفاة خمسة أشخاص بسبب انقطاعات الكهرباء في سهل بنغازي خلال الفترة الممتدة من 27 يونيو وحتى 29 يوليو المنصرم.

وأوضح التقرير وفاة أم وابنها جراء انفجار مولد الكهرباء في بنغازي بتاريخ 27 يونيو 2021 فيما توفيت أم بسبب اشتعال النار جراء “شمعة” في أجدابيا يوم 29 يوينو 2021.

وكما كشف التقرير، وفاة طفل يبلغ 14 عامًا في بنغازي إثر تعرضه لصعق كهربائي عند محاولة إطفاء مولد لتوليد الكهرباء يوم 24 يوليو 2021، كما توفي شخص ببنغازي نتيجة صعقة كهرباء داخل محطة توزيع للكهرباء يوم 29 يوليو 2021.

 

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1 أغسطس، 2021 12:48 ص
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