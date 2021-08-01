النهر الصناعي يعلن انطلاق حملة واسعة على الوصلات غير الشرعية

حملة تستهدف الوصلات غير الشرعية في مسارات النهر الصناعي

1 أغسطس، 2021 11:17 ص
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وصلات غير شرعية_النهر الصناعي
وصلات غير شرعية_النهر الصناعي

أخبارليبيا24

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الأحد عزمه القيام بحملة واسعة ومكثفة لإزالة الوصلات غير الشرعية.

وأوضح الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك” أن الحملة ستكون بالمنطقة الغربية لمدة أربعة أيام بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز الشرطة الزراعية.

وأشار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إلى أن الحملة ستكون في المنطقة الممتدة من سوق الخميس وحتى باطن الجبل وذلك ابتداء من صباح اليوم الأحد.

يشار إلى أن مسارات النهر الصناعي تتعرض إلى اعتداءات عديدة من قبل المواطنين وتركيب وصلات غير شرعية تؤدي إلى تأثر تدفق المياه على المدن والمناطق.

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1 أغسطس، 2021 11:17 ص
13

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