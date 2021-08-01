المليشاوي “الككلي” يؤسس فرع لميليشياته في مصراتة الجهاز تأسيس من أسماء مطلوبين في جرائم جنائية لدى النائب العام

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر الميليشياوي عبد الغني الككلي، رئيس ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار، فرعًا جديدًا لمجموعته المسلحة في مدينة مصراتة .

واشتمل قرار تأسيس فرع للجهاز بالمنطقة الوسطى “مصراتة” عددًا من الأسماء المطلوبين في جرائم جنائية لدى النائب العام.

يشار إلى أن الككلي متورط في قتل وتشريد آلاف الليبيين كما أن ميليشياته المسلحة متورطة في نشر الفوضى وتقويض الأمن في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى ضمها لعديد من الإرهابيين.

تحول الككلي من تاجر مخدرات إلى أمير حرب لمسؤول أول على جهاز سيادي جديد اخترعه رئيس المجلس الرئاسي المنتهي ولايته فائز السراج تحت اسم “جهاز دعم الاستقرار” .

وأصدر السراج سابقًا قرارًا بتشكيل الجهاز الجديد، وعيّن على رأسه أحد أبرز أمراء الحرب بطرابلس وهو المليشاوي عبد الغني الككلي، آمر ميلشيا الدعم المركزي أبوسليم، بمنصب يضاهي منصب مستشار للأمن القومي .