الغرياني يحرض ميليشيات طرابلس لعرقلة الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خبر

هاجم مفتى الدم، الصادق الغرياني، المعزول بقرار من مجلس النواب، البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مؤكدا أنها أحد أدوات الحرب في ليبيا.

الغرياني قال في مقطع بثته صفحته على تويتر، إن البعثة الأممية غير محايدة وهي من يشعل الصراع في البلاد .

وانتقد مفتى الدم، عقد اجتماعات بين مجلس النواب ومفوضية الانتخابات في روما، متسائلا لماذا الاجتماع في روما .

وتناسي الغرياني حرب الميليشيات في طرابلس قائلا “أليست طرابلس آمنة وباعتراف أهل المنطقة الشرقية ؟.

وحرض ميليشيات بركان الغضب على الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه يجب التصدى لأي انتخابات ستأتى بالمشير خليفة حفتر رئيسا للبلاد، واصفا إياها بأنها ستكون مزورة .