الصحة تبحث آلية استقبال الدبلوماسيين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وضع آلية استقبال السفراء والدبلوماسيين من قبل وزارة الصحة

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وضع آلية لتنسيق العمل الدبلوماسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة في طرابلس، لمناقشة آلية استقبال السفراء والدبلوماسيين من قبل وزارة الصحة .

وأكد الاجتماع على ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية، إضافة إلى وضع آلية عمل مشتركة لتسهيل إجراءات الاستجلاب، وضبط وترتيب الجوازات الدبلوماسية.

كما استعرض اللقاء آلية ترتيب عمل الملحقيات الصحية ومراجعة وتفعيل الاتفاقيات الصحية عن طريق وزارة الخارجية، لمساهمتها في تقديم كافة المساعدات لوزارة الصحة .