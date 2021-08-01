السواحل الليبية ينقذ “121” مهاجرًا غير شرعي

إنقاذ مهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية

1 أغسطس، 2021 11:25 ص
13
إنقاذ مهاجرين_ليبيا
إنقاذ مهاجرين_ليبيا

أخبارليبيا24

أكد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن حرس السواحل تمكن من إنقاذ (121) مهاجرًا من عدة جنسيات أفريقية.

وأضاف الناطق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأشار إلى أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (زوارة) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأفاد أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

1 أغسطس، 2021 11:25 ص
13

مقالات ذات صلة

الراحل الشاب زكريا الفيتوري

بنغازي الطبي يوضح حقيقة أسباب وفاة الشاب “زكريا”

1 أغسطس، 2021 1:55 م
محمد المنفي

مصادر مقربة من المنفي تؤكد حدوث تغييرات جذرية في مفاصل الدولة

1 أغسطس، 2021 1:29 م
عمران الشائبي

عضو لجنة تعديل الصرف: مشكلة المقاصة ستحل في وقت قريب

1 أغسطس، 2021 11:53 ص
وصلات غير شرعية_النهر الصناعي

النهر الصناعي يعلن انطلاق حملة واسعة على الوصلات غير الشرعية

1 أغسطس، 2021 11:17 ص
زر الذهاب إلى الأعلى