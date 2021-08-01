السواحل الليبية ينقذ “121” مهاجرًا غير شرعي
إنقاذ مهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية
أخبارليبيا24
أكد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن حرس السواحل تمكن من إنقاذ (121) مهاجرًا من عدة جنسيات أفريقية.
وأضاف الناطق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وأشار إلى أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (زوارة) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأفاد أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.