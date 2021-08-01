الساعدي : الأنابيب بمحطة “353” التابعة للنهر لم تتعرض لأضرار توقف الإمداد المائي عن مدن بني وليد ومصراتة والخمس وزليتن

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إن التقرير المبدئي للتفجير المتعمد لمحطة “353” التابعة للجهاز المغذية للمسار الشرقي بالقرب من بلدية الشويرف، كان في الغرفة ومحتوياتها .

الساعدي أوضح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن الأنابيب مبدئياً لم تلحقها أضرار، وسيكون هناك فريق خاص للكشف عنها وخلال يومين سيصدر تقرير نهائي لتحديد نوع الضرر، مشيراً إلى أن ستكون مشكلة كبيرة جداً في حال تضررت الأنابيب .

وأضاف أن العمل التخريبي أدى إلى توقف الإمداد المائي عن مدن بني وليد ومصراتة والخمس وزليتن، وكافة المدن التي يغذيها المسار الشرقي، مطالباً الجهات المختصة بالتدخل لوضع حداً لهذه الاعتداءات المتكررة والمتعمدة على منظومة النهر دون وجود اي رادع.

وأشار الساعدي إلى أن تمت مخاطبة الجميع والجهاز أعلن عن حملة للاعتداءات بالوصلات غير الشرعية من قبل المواطنيين، مؤكداً أنهم يعانون كثيراً ويواجهوان تحديات ومشاكل كبيرة بسبب الاعتداءات والعمليات التخريبية والسرقات والتفجيرات أخيراً، فضلاً عن الأعطال الاعتيادية التي تحدث بين الحين والآخر.

وأكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، أنهم قاموا باستعارة رافعة من شركة سرت للإصلاح الاعطال في أوجلة، نتيجة لسرقة المعدات والآليات ويقومون بالإيجار أحيانًا، داعياً الجميع بالوقوف لوضع حد جدي لهذه الاعتداءات والعمليات التخريبية التي تستهدف منظومة النهر.