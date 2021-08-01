“الزني” يناقش قضايا العناصر الطبية الشابة

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني، مع نقيب أطباء الأسنان ونقيب أطباء ليبيا قضايا العناصر الطبية الشابة والبالغ نسبتهم خمسة وسبعون بالمائه من إجمالي الكادر الطبي في ليبيا

وتطرق الاجتماع إلى المشاكل التي تواجه الأطباء وآلية العمل مع الجهات ذات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة الصحة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار لجائحة كورونا، والجهود التي تبذلها العناصر الطبية في مجابهة هذه الجائحة.

وأكد الزني بأن الوزارة تعمل على سياسة المساواة لكافة الشباب بمختلف فئاتهم داعيا النقباء إلى إطلاق منصة حوارية خاصة بالأطباء الشباب تؤسس لمظلة وطنية للمهنيين الشباب لمناقشة قضاياهم المطلبية المشروعة.