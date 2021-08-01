الحويج يفتتح معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية

أخبار ليبيا 24 – خبر

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الأحد بحضور رئيس الهيئة العامة للمعارض الطاهر الزوبيك معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية .

ويشارك في الفعاليات 26 عارضًا من مؤسسات وشركات بينها مصارف، وسيتم خلال أيام المعرض الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام إطلاق عدد من الخدمات الجديدة للمشاركين .

والمعرض سيشهد إبرام عقود بين شركات الدفع الإلكتروني والمصارف ورواد الأعمال من أصحاب التطبيقات والمتاجر الإلكترونية .

وضمت الأجنحة أيضا أصحاب شركات القطاعات اللوجستية المتمثلة في شركات الشحن والبريد، وكان مؤشر التجارة الإلكترونية “B2C” قد وضع ليبيا في المرتبة 85 عالمياً من حيث انتشار وقوة التجارة الإلكترونية للعام 2020 فيما وصلت نسبة مستخدمي الإنترنت بين السكان إلى 75%.