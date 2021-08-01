الجوصمي: الوضع الوبائي في زليتن صعب ومصنع الأكسجين الجديد لا يغطي الاحتياجات

أخبار ليبيا 24

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية زليتن إسماعيل الجوصمي، إن الوضع الوبائي في المدينة لا يزال صعب جداً، حتى مع تركيب مصنع أكسجين جديد تبرع رجال الاعمال والتجار وبإشراف بالبلدية.

وأوضح الجوصمي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، أن مراكز العزل الثلاثة ممتلئة بمصابي فيروس كورونا مع تزايد عدد الحالات الموجبة، لافتاً أنهم سجلوا حالة وفاة واحدة صباح اليوم الأحد.

وأضاف الجوصمي، أن مصنع الأكسجين الجديد الذي من المرجح أن يدخل الخدمة غداً الاثنين، ينتج حوالي 50 متر مكعب فالساعة الواحدة، وإنتاجه يكفي حالات العناية الفائقة بمركز العزل (ب)، أما باقي الأقسام بمراكز العزل نستخدم الأكسجين من المصانع داخل المدينة وأحياناً نستعين بمدينة مصراتة وقصر بن غشير لجلب الأكسجين.

وأشار الجوصمي إلى أن وزارة الصحة والحكومة لم تكن جادة بتقديم المساعدة وتنفيذ وعودها حتى هذه اللحظة، ويظل حديثهم مجرد وعود حكومية فقط.