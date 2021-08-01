الأسبوع المقبل.. انطلاق امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في ظروف استثنائية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الامتحانات في طبرق، شعيب المريمي، أن 24 ألف و500 طالب وطالبة من مراحل النقل الإعدادي والثانوي سيؤدون امتحاناتهم الأسبوع المقبل وسط إجراءات احترازية لمكافحة كورونا.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أوضح المريمي أن مكتب الامتحانات من منطقة البردي شرقاً إلى عين الغزالة غرباً سيكون دوره تنسيقي في سير العمل ووضع الجداول وتحديد مواعيد الامتحانات والتصحيح.

من جانبه أوضح مراقب التعليم في طبرق، سالم جواد، أن مراقبة التعليم قد وفرت المعقمات في المدارس كذلك كاشفات الحرارة، مشيرا إلى أن الكمامات سيتم إلزام الطلبة بإحضارها كونها غير متوفرة لدى المراقبة.

وأكد جواد أن مراقبة التعليم طبرق جاهزة لتوفير الأجواء المناسبة حفاظاً على سير الامتحانات بالصورة الصحيحة وفق الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.