افتتاح مركز العزل الصحي بني وليد قسم عزل في بني وليد نتيجة ازدياد عدد الإصابات بالمدينة

أخبارلبيا24

شهدت مدينة بني وليد السبت افتتاح مركز العزل الصحي في المدينة بعد أن تم توفير عناصر طبية وطبية مساعدة بالمركز نتيجة للوضع الوبائي المحلي وازدياد عدد الإصابات بالمدينة.

وقال عميد بلدية بني وليد يونس لعزوزي – في تصريحات صحفية – إنه يسعى لتوفير كل متطلبات المركز من مستلزمات وأدوية ومواد طبية وتشغيلية.

وأضاف لعزوزي أن مركز العزل الصحي الجديد يحوي على سعة سريرية جيدة، لافتا إلى أنهم سيعملون على تعبئة خزان الأكسجين في أسرع وقت.

من جانبه قال عضو المجلس البلدي بني وليد شرف الدين كنشيل :”إنه قد تم تزويد المركز بعدد 40 أسطوانة أكسجين، وحث كل المواطنين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا حفاظا على صحتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية.