إنشاء مكتب للرقابة على الأغذية والأدوية ببلدية عمر المختار

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف عبد الله محمد القرار (381) لسنة 2021 ميلادية بشأن أنشاء مكتب للرقابة على الأغذية والأدوية في بلدية عمر المختار .

وشدد عضو مجلس النواب الأستاذ عبد المطلب ثابت، على أهمية هذا المكتب، لافتًا إلى أنه سيقوم بالتعاون مع الحرس البلدي داخل البلدية، بالعمل على ضمان سلامة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع نظام رقابي يهتم بالرقابة والتفتيش والضبط .

ثابت قال إن هذه الخطوة تهدف إلى توفير الغذاء والدواء الآمن للمجتمع وذلك من خلال تطبيق نظام سياسات وقوانين مبنية على الأسس العلمية ومطابقة للمواصفات والمعايير القياسية والصحية العالمية فى الرقابة على الغذاء من أجل حماية المستهلكين من الأغذية غير الصحية والضارة والمغشوشة، وكذلك حمايتهم من الأدوية المخالفة للدستور الدوائي .

وأوضح أن إنشاء هذا المكتب في بلدية عمر المختار سيسهم كثيرًا في حل الاختناقات وتخفيف العبء على مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في بلدية البيضاء .

أكد على أهمية هذا المكتب وبأنه سيقدم الخدمات لرقعة جغرافية كبيرة، حيث تعتبر البلدية ذات نطاق جغرافي كبير وتأتي جنوب بلدية البيضاء .

الجدير بالذكر أن المجلس التسييري لبلدية عمر المختار تم إنشاءه أخيرًا بموجب قرار من مجلس الوزراء رقم (380) لسنة 2020م .