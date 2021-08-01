 إنشاء أجهزة تنمية وتطوير في طرابلس وبنغازي والمنطقتين الجنوبية والوسطى

أخبار ليبيا 24

أنشأت حكومة الوحدة الوطنية، أجهزة تنمية وتطوير في طرابلس وبنغازي والمنطقتين الجنوبية والوسطى، وتكون تابعة لوزارة الإسكان والتعمير.

وبحسب 4 قرارات منفصلة للحكومة، يكون المقر الرئيسي لجهاز المنطقة الوسطى بمصراتة، والجنوبية بمدينة سبها، وجهاز تطوير طرابلس بالعاصمة طرابلس، وجهاز بنغازي بمدينة بنغازي. ويصدر قرار تعيين رئيس الجهاز ونائبه من رئيس الحكومة.

وأجاز مجلس الوزراء فتح فروع للجهاز بالمدن المجاورة للمدن المذكورة بموجب قرار يصدر عن وزير الإسكان والتعمير بناء على عرض من رئيس الجهاز. ويتم حل جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية، وتؤول جميع أصوله للأجهزة الجديدة، وينقل موظفو ومكاتب الجهاز السابق إلى الأجهزة الأربعة.

وحددت الحكومة اختصاصات الأجهزة بتنفيذ المشروعات المتكاملة في إطار خطط وبرامج التطوير المعتمدة للمدن الأربعة، وتنفيذ مشاريع المقار الإدارية والحدائق والمنتزهات.

وأجاز مجلس الوزراء لهذه الأجهزة إبرام التعاقدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتها بعد الحصول على الأذونات اللازمة وفق التشريعات النافذة. كما أجاز المجلس متابعة إجراءات نزع الملكية ودفع التعويضات اللازمة لذلك، والإخلاء الإداري للعقارات والمواقع المخصصة لمشاريع الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأجازت القرارات الأربعة لتلك الأجهزة القيام بأعمال التهيئة العمرانية وتجهيز الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها، والتنسيق مع الجهات المختصة لتطوير وتنمية مرافق النقل والمواصلات والاتصالات بما فيها الطرق العامة والمطارات، وتوفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات والتجهيزات وتملك الأصول والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضه، والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من هيئات أو مكاتب متخصصة.