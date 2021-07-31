وفاة “5” بينهم طفلين بسبب حوادث السلامة جراء انقطاع الكهرباء في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشرت الشركة العامة للكهرباء تقرير شهري بشأن الأضرار البشرية والمادية والنفسية التي تسببت فيها عملية طرح الأحمال داخل نطاق منطقة سهل بنغازي .

الشركة العامة للكهرباء، أوضحت في بيان لها أن عمليات طرح الأحمال الناتجة بسبب وجود عجز في شبكات توليد الطاقة الكهربائية تسبب في أضرار بشرية ومادية ونفسية تسبب في حوادث نتج عنها حالات وفاة وحروق للمواطنين .

وذكرت أن هذه المشكلة تعاني منها الدولة من عام 2013 إلى الوقت الحالي بدون وجود حلول جذرية للمشكلة .

وبينت الشركة أن الأضرار البشرية خلال هذا الشهر هي وفاة أم وابنها، جراء انفجار مولد الكهرباء، في السابع العشرين من يونيو من العام الحالي، إضافة إلى وفاة أم بمدينة أجدابيا، في التاسع والعشرين من يونيو، بسبب اشتعال النار بمنزلها جراء شمعة، كما أنه تم تسجيل حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر “14” عام، نتيجة صعق كهربائي عند محاولة إطفاء المولد بمنطقة سيدي يونس في بنغازي، إضافة إلى وفاة رب أسرة بسبب صعقة كهرباء داخل محطة توزيع، بمنطقة بوعطني في التاسع والعشرين من هذا الشهر الجاري .

وأشارت إلى أنه يوجد الكثير من الحوادث التي لم ينتج عنها حالات وفاة نتج عنها حروق للمواطنين وأضرار مادية لم يعلن عنها .

وطالبت الشركة في بيانها الجهات المسؤولة بضرورة العمل على حل هذه المشكلة والاهتمام بقطاع الكهرباء وبشكل عاجل جدًا قبل وصول القطاع لحالة الانهيار التام والذي يؤدي بوصول الدولة لحالة ماقبل عام 1950 .

يشار إلى أن صفقة مشبوهة في قطاع الكهرباء بليبيا، فجرت غضب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة .

وأتت هذه التطورات في ظل احتجاجات خرجت في ليبيا، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة، حيث يصل إلى انقطاع التيار إلى 12 ساعة يوميا.

وبلغت مصروفات خصصت لشركة الكهرباء في ليبيا خلال 8 سنوات نحو 23.5 مليار دولار، خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2020، وهو رقم كبير للغاية، يضاف إلى ذلك تقارير ديوان المحاسبة عن ضخامة حجم “السرقات”.