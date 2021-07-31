نورلاند يبحث مع رئيس الكونجرس التباوي أوضاع الجنوب الليبي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مكالمة هاتفية مع رئيس الكونجرس التباوي عيسى عبد المجيد منصور لمناقشة المشاكل الاقتصادية للجنوب وكذلك التحديات التي تواجه الاستقرار والأمن في هذه المنطقة المهمة.

نورلاند أكد على الحاجة إلى تضافر الجهود لضمان رحيل القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات، وتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية كما هو مقرر في 24 ديسمبر.

وبدوره، أعرب منصور عن قلقه بشأن التمثيل الانتخابي العادل للأقليات العرقية والقومية.

وجدّد السفير نورلاند التأكيد على دعم الولايات المتحدة لهذا المبدأ المهم ليبيا.