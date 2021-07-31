نورلاند يؤكد على ضرورة تضافر الجهود لترحيل القوات الأجنبية

31 يوليو، 2021 12:17 م
12

أخبار ليبيا 24

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على ضرورة تضافر الجهود لضمان رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة، وإعادة توحيد المؤسسات، وتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية كما هو مقرر في نهاية ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السفير الأمريكي ورئيس مجلس الشيوخ التباوي عيسى عبد المجيد منصور.

 وأعرب منصور عن قلقه بشأن التمثيل الانتخابي العادل للأقليات العرقية والقومية، وجدّد نورلاند التأكيد على دعم واشنطن لهذا المبدأ المهم.

الوسوم
31 يوليو، 2021 12:17 م
12

مقالات ذات صلة

احتجاز الإعلامي أحمد السنوسي بسبب تصويره أمام المصرف المركزي

31 يوليو، 2021 1:35 م
فتح الطريق الساحلي

وزير الداخلية يُشيد بفتح الطريق الساحلي

31 يوليو، 2021 12:24 م

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى سرعة إجلاء المهاجرين من ليبيا

31 يوليو، 2021 12:07 م

الصور ونظيره المصري يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب

31 يوليو، 2021 12:02 م
زر الذهاب إلى الأعلى