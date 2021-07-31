نورلاند يؤكد على ضرورة تضافر الجهود لترحيل القوات الأجنبية

أخبار ليبيا 24

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على ضرورة تضافر الجهود لضمان رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة، وإعادة توحيد المؤسسات، وتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية كما هو مقرر في نهاية ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السفير الأمريكي ورئيس مجلس الشيوخ التباوي عيسى عبد المجيد منصور.

وأعرب منصور عن قلقه بشأن التمثيل الانتخابي العادل للأقليات العرقية والقومية، وجدّد نورلاند التأكيد على دعم واشنطن لهذا المبدأ المهم.