ندوة علمية بطبرق حول المشروعات الصغرى والمتوسطة برعاية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية

أخبار ليبيا 24 – خاص

نُظمت في طبرق، اليوم السبت، ندوة علمية حول المشروعات الصغرى والمتوسطة في منطقة البطنان (الواقع والتحديات).

وجرى تنظيم الندوة من قبل مركز البحوث والدراسات العلمية بجامعة طبرق وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة برعاية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طبرق.

وألقيت بالندوة العديد من الكلمات من الجامعة ومركز البحوث والفريق الاستشاري لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة.

وقدم عدد من البحاث والمهتمين اوراق بحثية عن المشروعات الصغرى والكبرى ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنظيم القانوني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والتعامل المصرفي في تمويل هذه المشروعات.