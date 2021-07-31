موسكو وأنقرة تتفقان على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سحب المقاتلين الأجانب يجب أن يتم بطريقة متوازنة حتى لا ينقلب الوضع في ليبيا

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أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، أن بلاده وتركيا متوافقتين على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا .

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد في نيويورك إن موسكو وأنقرة لديهما التزامات دولية تجاه القضية الليبية، عبر مشاركتهما في مؤتمر برلين، موضحًا أن لديهم كل الأسباب للاعتقاد بأن تركيا مستعدة لحل هذه القضية وغيرها ويتطلعون إلى التعاون على مسارات مختلفة.

وأوضح المسؤول الروسي أن سحب المقاتلين الأجانب يجب أن يتم بطريقة متوازنة حتى لا ينقلب الوضع في ليبيا وحتى لا تعود حالة الاضطراب العسكري الذي واجهته.

وتابع أنه يجب العمل على هذه الخطوات بحذر شديد وبطريقة متوازنة وفق تعبيره.

وقال نائب المندوب الروسي إنهم أشاروا إلى هذا الموقف أيضًا خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن ليبيا مؤخرًا، وأكد أن هذا هو النهج الذي يجب أن يتبعه الجميع عبر إيلاء المزيد من الاهتمام للأشياء التي تُقال دوليًا أثناء المشاورات وجهاً لوجه حسب قوله.