لجنة صياغة التشريعات الانتخابية تنتهي من مناقشة قانوني الرئيس ومجلس النواب

31 يوليو، 2021 10:34 م
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ليبيا- لجنة صياغة التشريعات الانتخابية

أخبار ليبيا24

انتهت لجنة صياغة التشريعات الانتخابية بمجلس النواب من بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم، وفق ما نقله ديوان الإعلام بمجلس النواب عن عضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية، صلاح الصهبي.

وجرت المناقشة مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح الصهبي، أنه بعد التصويت على القانون من قبل مجلس النواب سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب، يوم 24 ديسمبر 2021.

وقال الصهبي، إن اللجنة ستقوم بتقديم نتائج عملها لمجلس النواب لمناقشة مواد القانون وإقراره بهدف ترسية المسار الديمقراطي السلمي.

وقرر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تشكيل لجنة برلمانية لصياغة التشريعات البرلمانية لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات، وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

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31 يوليو، 2021 10:34 م
15

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