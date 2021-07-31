لجنة التوافقات بالحوار السياسي تجتمع للنظر بمقترحات حول القاعدة الدستورية

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عقدت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم السبت، اجتماعها الافتراضي الثالث اليوم للنظر في أربعة مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، بحسب ما أعلنته البعثة الأممية.

وأوضحت البعثة، أن الأعضاء ناقشوا سُبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، لافتًا إلى أنهم سيواصلون النقاشات الإثنين القادم ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في ذلك.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).