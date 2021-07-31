في المرج.. قتل شقيقه وادعى أنه مات منتحرا

أخبار ليبيا 24

تمكن قسم البحث الجنائي المرج من ضبط متهم في جريمة قتل أخيه، بعدما حاول التهرب من ارتكابه جريمة قتل عبر ادعائه بوفاة المجني عليه منتحرا.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن بداية الواقعة تعود إلى وصول جثة المتوفى إلى مستشفى المرج، حيث ادعى المتهم أنه مات منتحرا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح محضر بالواقعة، والاستماع إلى أقوال المسعفين، ثم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة، التي أمرت بعرض الأمر على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، بعد التأكد من وجود إصابات بالجثمان.

وأكد الطبيب الشرعي في تقريره الطبي المبدئي، أن الوفاة ليست بسبب “الانتحار” بالشنق، مما جعل أعضاء البحث الجنائي يكثفون تحرياتهم لجمع المعلومات والاستدلالات، حيث قاد التحقيق إلى ضبط شقيق المجني عليه، الذي اعترف بقتل أخيه بضربه بواسطة أداة حديدية، ثم وضع الحبل على رقبته، وادعى أنه انتحر.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وأحيلت أوراق المحضر إلى النيابة.