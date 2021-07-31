حقوق الإنسان الأممية: استمرار تجنيد المرتزقة يشكل عقبة أمام الانتخابات الليبية

فريق الخبراء الخاص بالمرتزقة حذر من خطر المرتزقة المدرّبين جيدا على أمن دول أخرى

31 يوليو، 2021 12:26 ص
4
حقوق الإنسان الأممية
حقوق الإنسان الأممية

أخبار ليبيا 24

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن فريق الخبراء الخاص بالمرتزقة التابع للأمم المتحدة شدد على ضرورة مغادرة كل المرتزقة والمتعاقدين العسكريين الخاصين لليبيا.

أضافت المفوضية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن استمرار تجنيد المرتزقة وبقاءهم يعيق تقدم عملية السلام ويشكل عقبة أمام الانتخابات المقبلة.

وأوضحت المفوضية، أن الفريق حذر من خطر المرتزقة المدرّبين والمسلحين جيدا على أمن دول أخرى في المنطقة واستقرارها.

31 يوليو، 2021 12:26 ص
4

مقالات ذات صلة

فتحي باشاغا

باشاغا: نتطلع لبدء اللجنة العسكرية المشتركة في التحضيرات لإخراج المرتزقة الأجانب

31 يوليو، 2021 12:33 ص
مصباح المجيديب

تسجيل 180 حالة إصابة بـ”السلالة الهندية” في مصراتة

30 يوليو، 2021 10:26 م
المنفي - أردوغان

بعد فشل مخططه .. “أردوغان” لـ”المنفي”: ندعم مجلسكم والاستقرار في ليبيا

30 يوليو، 2021 10:16 م
شحنة من الأكسجين

استجابة للنقص الحاصل .. وصول “100” ألف لتر أكسجين من مصر

30 يوليو، 2021 10:15 م
زر الذهاب إلى الأعلى