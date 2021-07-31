حقوق الإنسان الأممية: استمرار تجنيد المرتزقة يشكل عقبة أمام الانتخابات الليبية فريق الخبراء الخاص بالمرتزقة حذر من خطر المرتزقة المدرّبين جيدا على أمن دول أخرى

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قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن فريق الخبراء الخاص بالمرتزقة التابع للأمم المتحدة شدد على ضرورة مغادرة كل المرتزقة والمتعاقدين العسكريين الخاصين لليبيا.

أضافت المفوضية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن استمرار تجنيد المرتزقة وبقاءهم يعيق تقدم عملية السلام ويشكل عقبة أمام الانتخابات المقبلة.

وأوضحت المفوضية، أن الفريق حذر من خطر المرتزقة المدرّبين والمسلحين جيدا على أمن دول أخرى في المنطقة واستقرارها.