تواصل حملات التوعية في بنغازي للحد من تفشي كورونا

31 يوليو، 2021 8:50 ص
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أخبار ليبيا 24

تواصل إدارة الخدمات الصحية في بنغازي حملتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا حيث أقامت الخميس برنامجاً توعوياً عن الفيروس والوقاية من انتشاره.

وبحسب مكتب الإعلام التوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية، انطلقت الحملة في المجمع التجاري والترفيهي “مول أوف بنغازي” واستهدف زوار المجمع والعاملين به، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية “مكتب بنغازي”.

وتضمن البرنامج الذي نفذ البرنامج الفريق الصحي بالغرفة المركزية و مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي وتضمن التعريف بمخاطر الوباء ودور المواطن في الحد من انتشاره من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تشمل المدوامة على غسل اليدين، والتقيد بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، والاهتمام بالتهوية الجيدة، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

وزعت أثناء فقرات البرنامج المطبوعات التوعوية، والكمامات الطبية، والمطهرات على المواطنين وكانت بحضور مدير الخدمات الصحية بنغازي وأعضاء الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي.

واستهدفت الحملات في وقت سابق المواطنين في كورنيش بنغازي والمقاهي والمجمعات التجارية الكبيرة وبعض المصارف والأسواق الشعبية.

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31 يوليو، 2021 8:50 ص
24

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