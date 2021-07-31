بلدية جنزور تتابع عملية التطعيم الخاص بكورونا بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – صحة

زار مدير مكتب جنزور حسام بالنصر برفقته مفتشو الرقابة على الأغذية و الأدوية بالمكتب يشرفون بزيارة تفقدية لمتابعة عمليات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا على المراكز الصحية بالبلدية والتدقيق على كيفية النقل والحفظ والتنظيم للجرعات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وملائمتها لدرجات الحرارة ومطابقة كافة الإجراءات اللازمة للاشتراطات الصحية المطلوبة.

حيث تمت حملة متابعة وإشراف على جميع المواقع والمراكز الصحية وعددها 11 مركز.

ويأتي هذا بناء على تعليمات مدير عام المركز لمتابعة عملية نقل وتخزين وتلقيح التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا بكامل ربوع البلاد والتنسيق مع اللجنة العليا المشكلة من قبله بالخصوص.