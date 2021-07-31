بسبب تسريب الوقود .. فقدان “300” ميجا وات من محطة الزاوية الأعطال في محطة الزاوية بسبب الاشتباكات التي دارت في منطقتي الماية والزاوية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إصابة الوحدة الغازية الأولى والثانية بمحطة الزاوية نتيجة إصابتهما بأعيرة نارية مما أدى فقدان 300 ميجا وات من المحطة .

الشركة العامة للكهرباء أوضحت أن العمل جاري على صيانة الوحدة لأعدتها إلى الخدمة.

وفقدت الشبكة الكهربائية، «300 ميجاوات» جراء الاشتباكات الدائرة في منطقتي الماية والزاوية، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في طرح الأحمال .

وقالت شركة الكهرباء، في بيان لها، أمس الجمعة:” فى الوقت الذى تسعى فيه الشركة لرفع القدرات الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتفاجئ ليلة البارحة بإصابة ثلاثة وحدات توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة بعيارات نارية”.

وأكدت أن الإصابات جاءت نتيجة الاشتباكات الدائرة بمنطقتي الماية والزاوية وأحدث إصابة الوحدتين الأولى والثانية الغازيتين والوحدة الأولى البخارية”.

وطالبت شركة الكهرباء، كافة الجهات المسؤولة فى الدولة التدخل لإيقاف هذه الأعمال التي وسفتها بـ”غير المسؤولة” التى أضرت بقطاع الكهرباء وعرقلة خطط الشركة لزيادة الإنتاج وإنهاء برنامج طرح الأحمال.