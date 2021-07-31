باشاغا: نتطلع لبدء اللجنة العسكرية المشتركة في التحضيرات لإخراج المرتزقة الأجانب

باشاغا: فتح الطريق الساحلي يسهل التنقل ويرفع المعاناة عن الليبيين

31 يوليو، 2021 12:33 ص
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فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

أخبار ليبيا 24 – خبر

اعتبر وزير الداخلية المفوض، في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فتحي باشاغا، أن افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، خطوة إيجابية تساهم رفع المعاناة عن المواطن الليبي.

باشاغا قال ، عبر حسابه على فيسبوك “أبارك جهود كل من اللجنة العسكرية المشتركة  5‪+5 وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تكللت اليوم بالنجاح، وذلك بالإعلان عن افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بعد التخلص من مخلفات الحرب واتمام عمليات الصيانة به ”

ةزعم من دون أدنى شك ستساهم هذه الخطوة الإيجابية في الرفع من معاناة المواطن الليبي وتسهيل التنقل بين مختلف المناطق .

وأضاف نتطلع لبدء اللجنة العسكرية المشتركة في التحضيرات لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، بما يضمن أمن البلاد واستقرارها، على حد قوله.

31 يوليو، 2021 12:33 ص
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