المحجوب : اللجنة العسكرية تعمل حاليا على تسمية وزير الدفاع المحجوب : اللجنة والبعثة الأممية ستعمل على تأمين عملية الانتخاب في حال فشل توحيد المؤسسة العسكرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، إن اللجنة العسكرية المشتركة، بدأت حاليا بحث تسمية وزير الدفاع كخطوة لبدء توحيد المؤسسة العسكرية، عقب إعادة فتح الطريق الساحلي.

المحجوب أضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن فتح الطريق الساحلي يمثل تطور إيجابي كبير في مسار اللجنة، وسيؤثر بشكل إيجابي على الخطوات المتبقية لتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد أن مسألة تأمين الطريق الساحلي هي مهمة وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار إلى أن المناطق التي تتواجد فيها القوات المسلحة جاهزة لإجراء الانتخابات.

وأوضح أن لجنة 5+5 تعمل حاليًا على توحيد المؤسسة العسكرية في أقرب وقت، مؤكدا أنه في حال فشل ذلك فإن اللجنة والبعثة الأممية ستعمل على تأمين عملية الانتخاب وفق خطة بديلة.