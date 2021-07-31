المجلس الرئاسي يبحث آخر المستجدات الصحية والأمنية مع رئيس الحكومة

31 يوليو، 2021 7:39 م
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ليبيا- المجلس الرئاسي يجتمع برئيس الحكومة

أخبار ليبيا24

اجتمع المجلس الرئاسي، اليوم السبت، برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة آخر المستجدات على الصعيدين الصحي والأمني.

واستعرض المجلس مع الدبيبة، الإجراءات المتبعة لمجابهة تفشي جائحة كورونا، وسبل الحد من انتشارها.

وأوضح مكتب الإعلام لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه تم التأكيد على دور الحكومة من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف، أنه جرت مناقشة الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي شهدت بعض الخروقات الأمنية خلال المدة الماضية، واستمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل استتباب الأمن، وممارسة كل هذه الأجهزة لدورها في حفظ الأمن العام.

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31 يوليو، 2021 7:39 م
12

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