المتحدث باسم الميليشيات يصف تصريحات سيف القذافي بـ “هرطقات”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علق أحد الناطقين باسم مليشيات “بركان الغضب” المدعو سليم قشوط، على التصريحات التي أدلى بها سيف القذافي، مع صحيفة نيويورك تايمز، واصفا إياها بأنها هرطقات فقعية .

قشوط الموالي للاحتلال التركي، قال “كثر السؤال على ما إنجازات فبراير خلال 10 سنوات فور ظهور سيف القذافي من منفاه الآن “.

أضاف “لا أعلم إن كان صحيحا أو خطأ عندما ينتزع الشرعية من دكتاتور جاثم على صدورنا 42 سنة في شكل حكم الفرد والعائلة والهيمنة على كل شيء وتسلم على طابق من ذهب لشعبنا العظيم في صورة انتخابات المؤتمر الوطني الذي شارك فيه العدو والصديق البعيد والقريب والتى من المفترض أن تتم مرحلة المؤتمر الوطني بإصدار دستور توافقي يجتمع عليه الليبيين وبهذا تتم مهمة فبراير بنجاح وتبدأ مرحلة بناء الدولة، هذا ما يسمى مشروع فبراير ومشروع معظم من شارك في ثورة فبراير الآن وبعد وقبل”.

وتابع قائلًا “تصريح سيف فاقد الشرعية والمشروعية هرطقات فقعية لا ترتقي إلى مشروع بناء الدولة وهذا يدل على 10 سنوات من الغيبوبة والتياهان ولا يقدم ولا يؤخر من شيء إنما أعطي بصيص أمل من يحلم بحلم اليقظة لمن يتشدقون بــ 10 فرادي بربع دينار”.

وأوضح “هو لا يزيد إلا من الطين بله وتصريحاته تزيد من عمق الأزمة وفي يوما ما سوف يضع حدا للعب والعبث بمستقبل ومقدرات الدولة بإذن الله “.