اللجنة العسكرية برئاسة الناظوري تواصل جولاتها بالجنوب

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أجرت اللجنة العسكرية المشتركة برئاسة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، اليوم السبت، سلسلة جولات ميدانية للمعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق جنوب ليبيا للوقوف على مدى جاهزيتها واحتياجاتها.

وأكدت اللجنة، بحسب شعبة الإعلام الحربي، على أهمية رفع الكفاءة القتالية لوحدات القوات المُسلح، وفتح مراكز تدريب للوحدات المستجدة، وصيانة المعسكرات.

كما أكدت اللجنة، على إنشاء نقاط أمنية جديدة لدوريات وحدات القوات المسلحة بالمنطقة وذلك لضبط الأمن، وتكليف دوريات حرس الحدود للعمل بشكل مُكثف لتأمين كافة المناطق الحدودية.

وكانت اللجنة، قد بدأت منذ 24 يوليو الجاري، في إجراء جولات ميدانية لجميع المعسكرات والثكنات العسكرية بالجنوب.