الصور ونظيره المصري يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب

أخبار ليبيا 24

وقعت ليبيا ومصر مذكرة تفاهم بشأن التعاون لتقوية وتطوير التعاون بين النيابتين في مكافحة الجرائم خاصة الإرهاب وجرائم الفساد والاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة بالبلدين.

وبحسب النيابة المصرية، جاء ذلك في ختام محادثات أجراها النائب العام الصديق الصور، مع النائب العام المصري، حمادة الصاوي؛ وذلك على هامش الزيارة التي يجريها الصور إلى القاهرة.

وأكد الصور في كلمة ألقاها عقب التوقيع على ضرورةَ وضع آليات وأنماط جديدة تضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات بين النيابتين، والحفاظ على الأدلة والسرية بالتحقيقات في القضايا المشتركة بينهما.

وعول الصور في ذلك على مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين، واتخاذ إجراءات عملية بينهما وتواصل دائم مباشر بعيدًا عن القنوات التقليدية المعطِّلَة، خاصةً في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المواد البترولية، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وصولًا إلى إصدار أحكامٍ تُحقق الردع العام والخاص، متطلعًا إلى تبادل الخبرات المصرية والليبية في هذه المجالات.