الشروع في مبادرة أمريكية ليبية لنقل المعرفة والخدمات الصحية إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية، اليوم السبت، عن مباشرته لمبادرة “جسر” وذلك ضمن سياق جهود المجلس التي تنشد نقل الخبرات الأمريكية في مجال العلوم والخدمات الصحية إلى الساحة الصحية الليبية.

وأوضح المجلس، أن هذه الجهود تبذل بالشراكة والتعاون مع نخبة من الأطباء الليبيين المرموقين في ليبيا والمهجر، ونخبة من العاملين في المجال الطبي.

وأفاد، أن هدف المبادرة هو نقل المعرفة والتقنية الحديثة في مجال العلوم الطبية والخدمات الصحية، وإجراء الاستشارات والعمليات المجانية، وتدريب الأطقم الطبية في مواقعها المحلية.

وأضاف، أن المبادرة تغطي عددا من التخصصات مثل القلب والأوعية الدموية والعظام، والباطنة، والعيون، والأمراض الصدرية والأطفال والجراحات التخصصية والعامة.

وذكر المجلس، أن المبادرة تأتي كجزء من إسهامه في تعزيز حالة الخدمات الصحية في ليبيا وسد الفجوات الواسعة في هذا الصدد، وهو ما نتج بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار.

وأضاف، أن المبادرة تشارك فيها مجموعة من الأطباء والاستشاريين الليبيين، وكذلك نخبة من الأطباء والاستشاريين ذوي الأصول الليبية المقيمين بالمهجر، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وغيرها.

وأوضح المجلس، أن من ضمن أعمال المبادرة، أجرى الأستاذ الدكتور زياد لنقي الأسبوع الأخير عددا من الفحوصات والاستشارات لعدد من مرضى العظام في مستشفى الوحدة المركزي في مدينة درنة ومستشفى المرج التعليمي للكشف عن مرضى العظام مجانًا، وذلك خلال الفترة ما بين 27و29 يوليو .

وقال المجلس، إن من المقرر أن يستمر مع الشركاء في ليبيا والمهجر في تنفيذ المبادرة في جميع أنحاء ليبيا.