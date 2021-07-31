الدبيبة يرأس اجتماعًا لمتابعة الوضع الأمني والخدمي والصحي رغم الوضع الصحي والاقتصادي السيئ .. الدبيبة يعطي أوامره لتنفيذ عدد من المشاريع العاجلة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، بأن رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة”، عقد اجتماعاً موسعًا بديوان رئاسة الوزراء، ضم عدد من الوزراء، والوكلاء، ومديري المؤسسات المركزية، وذلك لمتابعة الوضع الصحي والخدمي خلال الظروف الحالية.

وفي بداية الاجتماع، الذي عقد مساء أمس الجمعة، قدم وزير الداخلية “خالد مازن”، تقريراً عن الوضع الأمني بمنطقة الطريق الساحلي، كما قدم وزير الصحة، “علي الزناتي”، موقفًا تفصيليًا للوضع الوبائي في البلاد.

كما قدم وكيل وزارة الرياضة، تقريرًا حول نتائج لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الرياضة بشأن الأحداث التي صاحبت مشاركة ليبيا في بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة بنيجيريا.

وأعطى الدبيبة، تعليماته للوزارات المختصة لمتابعة هذه الملفات وتقديم تقرير مفصل بخصوصها.

كما ناقش الاجتماع، ضرورة البدء في تنفيذ عدد من المشاريع العاجلة عن طريق الأجهزة التنفيذية التابعة للحكومة، والتي أعطى الدبيبة تعليماته بمتابعة سيرها يوميًا تنفيذًا لخطة الحكومة.