الحكومة تطلق حلقة نقاش حول اللائحة التنظيمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني ستلتقي بالدبيبة للتشاور حول دور المنظمات خلال هذه المرحلة

أخبار ليبيا 24 – خبر

افتتح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، صباح اليوم السبت بالعاصمة طرابلس حلقة نقاش جمعت ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المناطق الليبية للإطلاع وإبداء الرأي حول مسودة اللائحة التنظيمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا.

وقال بيان صادر عن الحكومة إن الحلقة تأتي انطلاقًا من مبدأ التشاور ولتعزيز التواصل بين حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد البيان أنه سيجري المشاركون خلال اللقاء نقاش مستفيض لمسودة اللائحة عبر مجموعات عمل للخروج بملاحظاتهم واقتراح تعديلات بموادها.

وسيلتقي المشاركون لاحقًا برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من السادة الوزراء للتشاور والحوار حول دور منظمات المجتمع المدني خلال هذه المرحلة .