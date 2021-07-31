الاتحاد الأوروبي يحذر من نفوذ تركيا في ليبيا

31 يوليو، 2021 11:54 ص
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أخبار ليبيا 24

حذَّر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، غوزيب بوريل، من قدرة تركيا على ممارسة نفوذها على مسار الهجرة انطلاقا من ليبيا، بسبب تدخلها في البلاد.

وقال بوريل، “في الوقت الراهن، تركيا حاضرة بشكل كبير في ليبيا وأصبحت لاعبًا رئيسيًا”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار بوريل إلى أنه بفضل القواعد البحرية التي ستكون قادرة على امتلاكها في ليبيا مقابل السواحل الإيطالية، فإن تركيا “سيكون لها تأثير على طرق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط كما هو الحال في شرقه”.

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31 يوليو، 2021 11:54 ص
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