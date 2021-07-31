الاتحاد الأفريقي يدعو إلى سرعة إجلاء المهاجرين من ليبيا

أخبار ليبيا 24

طالبت مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء بالإسراع في إجلاء وإعادة مواطنيها من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في ليبيا، على خلفية وفاة 57 مهاجرًا قبالة سواحل الخمس.

وتقدَّمت المفوضية في بيان لها، بالتعازي لأسر ضحايا الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة التزامها بدعم ليبيا والدول الأعضاء في إيجاد حلول دائمة للنزوح القسري والهجرة غير النظامية في القارة وضمان عدم حدوث مثل هذه “المآسي”.

كما حثَّت المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة “على تحمل المسؤولية ودعم المفوضية لضمان حماية الأرواح البشرية”.

مضيفة إنها بدعم من مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي في ليبيا، ستواصل العمل مع فرقة العمل المشتركة مع الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، والتي تمكنت من إعادة ودمج أكثر من 50 ألف مهاجر أفريقي في إطار برنامج العودة الإنسانية الخاص بهم.