اجتماع أمني في سرت بشأن تأمين الطريق الساحلي

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عقد في سرت، اليوم السبت، اجتماع أمني، تناول التنسيق الأمني وتأمين الطريق الساحلي وتقديم الخدمات للمواطنين المسافرين على الطريق العام.

وأوضحت وزارة الداخلية، بأن الاجتماع عقد بمقر مديرية أمن سرت برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري وأعضاء من لجنة الترتيبات الأمنية باللجنة العسكرية المشتركة، في حضور مدير أمن سرت عميد جمال عطالله، ومساعد الشئون الأمنية عميد الصديق بن سعود.

وعقب الاجتماع أجرى مدير الإدارة زيارة ميدانية لكافة التمركزات الثابتة والنقاط المتحركة للوقوف على المشاكل التي تعترض سير العمل وايجاد الحلول لها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة، الجمعة، فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، حيث طمأنت اللجنة مستعملي الطريق بأنه يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، وهي بذلك ستقوم بكافة الاجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة وأمن المارة.