إنفوغرافيك ا تعرف على ما جاء في كلمة القائد العام للقوات المسلحة بخصوص فتح الطريق الساحلي
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– تواصل القيادة العمل الوطني بشكل جاد.
-المحافظة على وحدة التراب الوطني والنسيج الإجتماعي.
– حماية ما حققه الجيش الليبي من مكتسبات.
– حرص القيادة على مسار السلام العادل كخيار استراتيجي.
– تدعم وتتجاوب القيادة العامة إتفاق لجنة 5+5 لفتح الطريق الساحلي.
– تبارك القيادة للشعب الليبي فتح الطريق الساحلي.
– تؤكد القيادة على خروج كافة القوات المحتلة والمرتزقة فورا وبدون شروط.
– تحمل القيادة المجتمع الدولي المسؤولية لتحقيق خروج القوات المحتلة والمرتزقة.
– تؤكد القيادة ان لا سلام مع المحتل ولا سلام والسلاح خارج الدولة.