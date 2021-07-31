إنفوغرافيك ا تعرف على ما جاء في كلمة القائد العام للقوات المسلحة بخصوص فتح الطريق الساحلي

31 يوليو، 2021 1:47 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– تواصل القيادة العمل الوطني بشكل جاد.

-المحافظة على وحدة التراب الوطني والنسيج الإجتماعي.

– حماية ما حققه الجيش الليبي من مكتسبات.

– حرص القيادة على مسار السلام العادل كخيار استراتيجي.

– تدعم وتتجاوب القيادة العامة إتفاق لجنة 5+5 لفتح الطريق الساحلي.

– تبارك القيادة للشعب الليبي فتح الطريق الساحلي.

– تؤكد القيادة على خروج كافة القوات المحتلة والمرتزقة فورا وبدون شروط.

– تحمل القيادة المجتمع الدولي المسؤولية لتحقيق خروج القوات المحتلة والمرتزقة.

– تؤكد القيادة ان لا سلام مع المحتل ولا سلام والسلاح خارج الدولة.

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31 يوليو، 2021 1:47 م
21

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