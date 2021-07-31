أوحيدة يطالب النيابة العامة باستكمال محاكمة سيف الإسلام

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علّق عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي الليبي، مصباح أوحيدة، على ظهور نجل القذافي سيف الإسلام، في مقابلة نشرت الجمعة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بالدعوة إلى استكمال التحقيقات معه بشأن القضايا المتهم بها، مشيرًا إلى أنه لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية وفق التشريعات النافذة.

وقال أوحيدة، في تغريدة على تويتر، إن “سيف الإسلام لا يشمله قانون العفو العام ولا يحق له الترشح للانتخابات وفق التشريعات النافذة”.

وأضاف أوحيدة، “نحمد الله أنه بخير ونطلب من النائب العام استدعائه لاستكمال التحقيقات في القضايا المتهم بها في حق الليبيين”.

وأثار ظهور سيف الإسلام القذافي ردود أفعال متباينة محليًا ودوليًا، حول أحقيته في الترشح للانتخابات وما إن كان قادرًا على الفوز بالانتخابات الرئاسية في حال ترشحه.