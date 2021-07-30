تسجيل 180 حالة إصابة بـ”السلالة الهندية” في مصراتة

توفير العلاج وأسطوانات الأكسجين بشكل مجاني لمن أوضاعهم المادية سيئة بمصراتة

30 يوليو، 2021 10:26 م
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مصباح المجيديب
مصباح المجيديب

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال رئيس فريق متطوعي علاج مرضى كورونا بمدينة مصراتة مصباح المجيديب إنه تم متابعة الأوضاع الصحية للمرضى وتوفير العلاج وأسطوانات الأكسجين بشكل مجاني لمن أوضاعهم المادية سيئة .

وأضاف المجيديب، في تصريحات صحفية “كشفنا عن قرابة 600 مصاب منذ ظهور كورونا حتى الآن، 180 ‪منهم منذ ظهور المتحور الهندي وتبوث دخوله لليبيا عبر الأدلة الوبائية”.

وتابع ” نتابع الآن الحالة الصحية لـ 18 مصابا، هناك من نتابع حالته ثلاث مرات يوميًا، بينهم أجانب”.

وأوضح “خلال الأيام الماضية نزعنا الأكسجين عن 10 مصابين استعادوا عافيتهم وعادوا لحياتهم الطبيعية، والفريق يضم أربعة ممرضين، وسنسعى لزيادة عدد الفريق “.

30 يوليو، 2021 10:26 م
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