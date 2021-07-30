نتيجة إهمال الزاور..اندلاع حريق بإحدى غابات رأس الهلال

أخبارليبيا24

شهدت غابة “عين أطريطش” في منطقة رأس الهلال اليوم الجمعة اندلاع الحريق جراء ترك أحد الزوار للمنطقة موقدًا مشتعلًا.

وكل عام تلتهم النيران مساحات شاسعة من غابات الجبل الأخضر بعضها بسبب إهمال الزوار للغابات والبعض الآخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وفي مطلع يوليو الجاري استمرت النيران على مدى يومين متتالين في غابات منطقة عين مارة التابعة لبلدية القبة؛ وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو بسبب النيران التي يتركها المتنزهون دون إخمادها.

وأوضح مراسل “أخبارليبيا24” أن بعض تلك الحرائق تكون مفتعلة من بعض السكان بهدف استغلال تلك الأراضي في موسم الحرث، مشيرا إلى أن بعض السكان كانوا قد حاولوا أكثر من مرة اقتلاع تلك الغابات بهدف استغلال الأراضي إلا أن عددا من الأهالي منعوا ذلك بهدف حماية تلك الغابات.

وأكد مراسلنا أن طواقم الأمن والسلامة عجزت عن إخماد الحرائق لانعدام الإمكانيات، كون أن المنطقة الممتدة من شحات إلى ضواحي درنة لا توجد بها حتى سيارة إطفاء واحدة.