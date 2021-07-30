معيتيق: مبادرتي نجحت في توحيد المؤسسات وعودة الوئام المجتمعي

معيتيق : ندعو جميع الخيرين للمحافظة على المكتسبات التي تحققت للشعب الليبي

30 يوليو، 2021 9:45 م
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أحمد معيتيق
أحمد معيتيق

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، إنه لا سيادة لدولة دون سيادة لشعبها، وكان فتح الموانئ، والمطارات وتيسير الرحلات الجوية، والطرقات لتسهيل تنقل المواطنين والبضائع، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني من أولويات اتفاق استئناف وتصدير النفط الذي أعلنا عنه في الثامن عشر من سبتمبر 2020، وبعد عام ونيف من مبادرتنا وقف الحرب واتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط، قد بدأت تؤتي أُكُلَهَا”.

معيتيق أضاف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة، إن العمل على تحقيق البنود السبع للاتفاق الاقتصادي الذي اخترناه مع ثلة من الوطنيين الخيرين كقاطرة للمصالحة الوطنية قد مهد إلى استقرار سياسي وأمني، واقتصادي في ليبيا، بحسب زعمه.

ولفت إلى أن البنود السبع للاتفاق الاقتصادي، نجحت في توحيد مؤسسات الدولة وعودة الوئام المجتمعي”، على حد قوله.

وتابع “ندعو جميع الوطنيين الخيرين إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت للشعب الليبي منذ العام الماضي، وتكاتف العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 من أجل بناء الدولة الليبية الثالثة التي تنعم بالاستقرار و الأمن والازدهار ” على تعبيره.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها ابتداء من اليوم الجمعة.

30 يوليو، 2021 9:45 م
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