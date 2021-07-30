ليبيا تقترب من استعادة قطعة أثرية سُرقت في تسعينيات القرن الماضي  

القطعة الأثرية متمثلة في رأس تمثال يعود إلى 400 سنة قبل الميلاد

30 يوليو، 2021 5:19 م
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أخبارليبيا24

تبذل السفارة الليبية في العاصمة البرازيلية برازيليا الجهود لاستعادة قطعة أثرية مهمة كانت قد سرقت من ليبيا في تسعينيات القرن الماضي.

وأوضحت مصادر قريبة من السفارة الليبية بأن الشرطة الاتحادية قامت بالقبض على شبكة تهريب آثار في حوزتها القطعة الأثرية المتمثلة في رأس تمثال “اسكليبيوس” “آلهة الطب عند اليونانيين” والتي يعود عمرها إلى 400 سنة قبل الميلاد والمسروقة من ليبيا منذ قرابة الثلاثين عاماً.

وتقترب ليبيا من استعادة القطعة الأثرية الهامة بعد متابعة حثيثة من سفارة ليبيا في برازيليا لمدة تجاوزت الأكثر من عام، ومن خلال مذكرات دولية من مكتب الشرطة الدولية “الإنتربول” في طرابلس.

وكذلك بمتابعة مباشرة من وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، وبعد اجتماعات مكثفة من رئيس البعثة الليبية في برازيليا، الدكتور أسامة صوان، مع مسؤولين برازيليين.

وأوضحت المصادر من السفارة الليبية أن التمثال تم ضبطه في ولاية “ريو قراندي دي سول” في مدينة “بورتو اليغري”، مشيرة بأنه سيتم مطابقة رأس التمثال مع المستندات التي قدمتها السفارة الليبية في برازيليا.

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30 يوليو، 2021 5:19 م
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