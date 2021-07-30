ليبيا تسجل 40 حالة وفاة و2914 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن يوم أمس الخميس سجلت ليبيا 2914 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 40 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المركز وفي بيان له، اليوم الجمعة، أوضح أن نسبة الإصابات بلغت 26.4 بالمائة، من أصل 11016 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1014حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 190978 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 54627 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 3509 حالة.