كوبيش: الخطوة التالية عقب فتح الطريق الساحلي تتمثل في سحب المرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24

رأى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم الجمعة، أن “الخطوة الرئيسية التالية عقب فتح الطريق الساحلي في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي الشروع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير عبر البدء بسحب المجموعات الأولى من المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كلا الجانبين”.

وقال المبعوث الخاص إن افتتاح الطريق الساحلي “خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها”، معتبرا أنه “خطوة حيوية لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، وتسهيل حرية حركة التجارة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الليبي”.

وحيا كوبيش “الجهود المستمرة والإنجازات” التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ولجانها الفرعية في سبيل “إرساء أسس السلام الدائم في ليبيا”، وقال إن “العمل المتميز للجنة (5+5) هو أيضا رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتهم جانبا، والعمل معاً لتنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”.