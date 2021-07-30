حفتر يبارك فتح الطريق الساحلي ويشدد على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة

30 يوليو، 2021 12:58 م
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ليبيا-القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر

أخبار ليبيا24

جدد القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، التأكيد على مواصلة القيادة لعملها الوطني الجاد من أجل إحلال السلام الدائم في ليبيا والمحافظة على وحدة التراب الوطني والنسيج الاجتماعي.

كما جدد حفتر، في كلمة مصورة اليوم، على حرص القيادة على مسار السلام العادل كخيار استراتيجي، مؤكدًا دعمها وتجاوبها مع جهود اللجنة العسكرية المشتركة واتفاقها بشأن فتح الطريق الساحلي.

وقال حفتر، إن القيادة تبارك للشعب الليبي فتح الطريق الساحلي.

في غضون ذلك شدد حفتر على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة فورا من الأراضي الليبية دون شروط.

وأكد أن بلوغ السلام العادل والشامل لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية، محملًا المجتمع الدولي المسؤولية لإخراجهم.

كما أكد حفتر، على أنه “لا سلام مع المحتل ولا سلام والسلاح خارج الدولة”.

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30 يوليو، 2021 12:58 م
18

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