توقف الاشتباكات الدائرة في الطريق الساحلي الماية – الزاوية

أخبارليبيا24- خاص

علمت “أخبارليبيا24” اليوم الجمعة أن الاشتباكات الدائرة في الطريق الساحلي الماية – الزاوية توقفت بين مليشيات من الزاوية وأخرى من ورشفانة.

وبحسب مصادر مطلعة فقد تم إخلاء الطريق الساحلي “الماية- الزاوية” العربات المسلحة، و لا تقدم ولا تراجع لأي طرف من أطراف النزاع المسلح.

وشهدت الطريق الساحلي “الماية- الزاوية” إغلاقًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بعد الاشتباكات التي شهدتها منطقة الماية غرب ليبيا.

وإغلاق الطريق كان نتيجة الاشتباكات بين مليشيا يرأسها “محمد الفار الزاوي” من الزاوية وأخرى يرأسها “معمر الضاوي الورشفاني” من ورشفانة وآمر كتيبة 55 التابعة لـ أسامة الجويلي، وضمن مكونات قوة المنطقة العسكرية الغربية وفي ذات الوقت تتبع جهاز دعم الاستقرار.

والضاوي تحالف في الآونة الأخيرة مع “حسن ابوزريبة” نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار والدكتور “علي ابوزريبة” عضو مجلس النواب عن الزاوية، ويعد من أكبر مهربي الوقود والمخدرات والخمور في المنطقة الغربية.

واستخدمت في الاشتباكات الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب ما تداوله شهود عيان، وأدت إلى سقوط عدد من قذائف الهاون داخل الأحياء السكنية بالمنقطة.

وأظهرت صور جرى تداولها مستخدمي منصات التواصل تصاعد أعمدة الدخان من وسط الأحياء السكنية جراء سقوط القذائف، مؤكدين أن الاشتباكات وصلت إلى محيط كوربي الـ27 غرب العاصمة طرابلس.