تقاتل مليشاوي في ورشفانة

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شهدت منطقة المايا غرب ليبيا، فجر اليوم الجمعة، اندلاع اشتباكات بين مليشيا يرأسها “محمد الفار الزاوي” من الزاوية وأخرى يرأسها “معمر الضاوي الورشفاني” من ورشفانة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب ما تداوله شهود عيان.

وأدت الاشتباكات إلى سقوط عدد من قذائف الهاون داخل الأحياء السكنية بالمنقطة.

وأظهرت صور جرى تداولها على منصات التواصل تصاعد أعمدة الدخان من وسط الأحياء السكنية جراء سقوط القذائف.

وأفاد أنباء أن الاشتباكات وصلت إلى محيط كوربي الـ27 غرب العاصمة طرابلس.