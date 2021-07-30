تقاتل مليشاوي في ورشفانة

30 يوليو، 2021 10:02 ص
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ليبيا- اشتباكات بين المليشات في ورشفانة

أخبار ليبيا24

شهدت منطقة المايا غرب ليبيا، فجر اليوم الجمعة، اندلاع اشتباكات بين مليشيا يرأسها “محمد الفار الزاوي” من الزاوية وأخرى يرأسها “معمر الضاوي الورشفاني” من ورشفانة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب ما تداوله شهود عيان.

وأدت الاشتباكات إلى سقوط عدد من قذائف الهاون داخل الأحياء السكنية بالمنقطة.

وأظهرت صور جرى تداولها على منصات التواصل تصاعد أعمدة الدخان من وسط الأحياء السكنية جراء سقوط القذائف.

وأفاد أنباء أن الاشتباكات وصلت إلى محيط كوربي الـ27 غرب العاصمة طرابلس.

 

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30 يوليو، 2021 10:02 ص
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