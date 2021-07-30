بعد فشل مخططه .. “أردوغان” لـ”المنفي”: ندعم مجلسكم والاستقرار في ليبيا

المنفي يؤكد لـ"أردوغان" الحرص الشديد على استقرار الوضع في تونس

30 يوليو، 2021 10:16 م
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المنفي - أردوغان
المنفي - أردوغان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا والملفات المشتركة.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كما تبادلا الرؤى تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

من جانبه، أشاد الرئيس أردوغان، بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين، مؤكداً الدعم التام للمجلس الرئاسي وللاستقرار في ليبيا.

كما بحث الطرفان، مستجدات الوضع في تونس، وفي هذا الإطار، أكد المنفي، الحرص الشديد على استقرار الوضع في تونس، مشدداً على أن استقرارها من استقرار ليبيا، وأن زعزعة الاستقرار في الشقيقة تونس سيؤثر على المنطقة ككل.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق بشكل دوري ومستمر لمتابعة كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

30 يوليو، 2021 10:16 م
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